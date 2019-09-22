22 Eylül 2019, Pazar

GALATASARAY

Erman Toroğlu: Çok net kırmızı kart!

Erman Toroğlu: Çok net kırmızı kart!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.09.2019

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