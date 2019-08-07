07 Ağustos 2019, Çarşamba

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor, Partizan maçına hazır

Yeni Malatyaspor Partizan maçına hazır
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 07.08.2019

, Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda oynayacağı Partizan maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde çalışan sarı-siyahlı takım, son antrenmanını maçın oynanacağı 'ın başkenti Belgrad'daki Partizan Stadı'nda gerçekleştirdi.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açıldı.

Çalışmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışan takımda herhangi bir eksik bulunmadığı öğrenildi.

Partizan ile arasındaki ilk maç, yarın TSİ 22.00'de başlayacak. Rövanş ise 15 Ağustos Perşembe günü 'da oynanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EVKUR YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Malatyaspor’a güzel kura Malatyaspor’a güzel kura
Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
Malatyaspor'un Sırbistan programı belli oldu Malatyaspor'un Sırbistan programı belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör