08 Ağustos 2019, Perşembe

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Avantajı kap gel Malatya

Avantajı kap gel Malatya
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 08.08.2019

Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Evkur 'un rakibi temsilcisi Partizan. Maç 22.00’de Spor’da.

Tarihinde ilk kez Avrupa heyecanı yaşayan , 3. ön eleme turunda 'ın güçlü ekibi Partizan'a konuk oluyor. 2. turda Ljubljana'yı eleyerek taraftarını sevince boğan sarı-siyahlılar saat 22.00'de Partizan Stadı'nda avantaj arayacak. Rövanş ise 15 Ağustos'ta oynanacak. Kritik karşılaşma Spor'dan yayınlanacak. teknik direktörü kaybetmeyeceklerini söyledi.
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