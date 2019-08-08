08 Ağustos 2019, Perşembe
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Avantajı kap gel Malatya
Giriş Tarihi: 08.08.2019
UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Evkur Yeni Malatyaspor'un rakibi Sırbistan temsilcisi Partizan. Maç 22.00’de TRT Spor’da.
Tarihinde ilk kez Avrupa heyecanı yaşayan Yeni Malatyaspor, 3. ön eleme turunda Sırbistan'ın güçlü ekibi Partizan'a konuk oluyor. 2. turda Ljubljana'yı eleyerek taraftarını sevince boğan sarı-siyahlılar saat 22.00'de Partizan Stadı'nda avantaj arayacak. Rövanş ise 15 Ağustos'ta oynanacak. Kritik karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Malatya teknik direktörü Sergen Yalçın kaybetmeyeceklerini söyledi.
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