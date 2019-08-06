06 Ağustos 2019, Salı

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Malatyaspor’a güzel kura

Malatyaspor’a güzel kura
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 06.08.2019

Kupa 2’de Partizan’ı elerse Molde-Aris galibiyle eşleşecek.

'nde Olimpija'yı eleyen 3. ön eleme turunda Partizan ile eşleşmişti. Temsilcimizin Partizan'ı elemesi halinde play-off aşamasındaki rakibi de dün çekilen kurayla belirlendi. Yeni Malatyaspor, Sırp temsilcisini saf dışı bırakırsa gruplara kalmak için Molde-Aris eşleşmesinin galibiyle maçlara çıkacak. yönetiminde yeni sezona hazır bir görüntü sergileyen Malatyaspor'un hedefi Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalmak.

PORTO YA DA KRASNODAR

Şampiyonlar ​Ligi'nde boy göstermek isteyen 'in rakibi de belli oldu. Temsilcimiz, Yunan ekibi 'u elerse playoff'ta Krasnodar-Porto galibiyle eşleşecek
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