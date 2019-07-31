31 Temmuz 2019, Çarşamba

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor tur peşinde

Yeni Malatyaspor tur peşinde
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 31.07.2019

, 2. eleme turu rövanşında yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşılaşacak.

Stozice Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak ve Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşmayı Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Evindeki ilk maçta 2-2 berabere kalan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında turu geçmeyi amaçlıyor.

Geçen sezon gösterdiği performansla dikkati çeken sarı-siyahlılar, 'i 5. sırada tamamlayarak, 'ne katılabilmek için ön eleme maçları oynamaya hak kazandı.

'un 3. eleme turuna çıkması için rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 2-2'nin üzerindeki beraberlikler yeterli olacak. Maçın 2-2'lik eşitlikle sona ermesi halinde uzatmaya gidilecek. Uzatmada da sonuç değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Slovenya temsilcisi ise, her türlü galibiyet, golsüz ya da 1-1'lik beraberlik durumunda tur atlayan taraf olacak.

Yeni Malatyaspor, turu geçmesi durumunda, Connah's Quay (Galler)-Partizan () eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda karşılaşacak.

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