02 Ağustos 2019, Cuma
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Malatyaspor'a Tunuslu sol bek
Giriş Tarihi: 02.08.2019
Sarı-kırmızılılar, Tunuslu Chaaleli’nin ardından vatandaşı Mohamed’i de alıyor
Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın'ın transfer isteği sonrasında Tunuslu Ghaylene Chaaleli'nin ardından bir başka Tunuslu milli futbolcuyu daha renklerine bağlama girişimlerinde son aşamaya geldi. Sarı- kırmızılılar, 24 yaşındaki sol bek Ayman Ben Mohamed'le el sıkıştı. Genç savunmacıyla önümüzdeki hafta sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Tunus'un Esperance takımından ayrılan bonservisi elindeki Mohamed, geçen sezon 25 maçta 2 golle oynadı.
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