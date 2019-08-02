02 Ağustos 2019, Cuma

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Malatyaspor'a Tunuslu sol bek

Malatyaspor'a Tunuslu sol bek
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 02.08.2019

Sarı-kırmızılılar, Tunuslu Chaaleli’nin ardından vatandaşı ’i de alıyor

Yeni Malatyaspor, 'ın transfer isteği sonrasında Tunuslu Ghaylene Chaaleli'nin ardından bir başka Tunuslu milli futbolcuyu daha renklerine bağlama girişimlerinde son aşamaya geldi. Sarı- kırmızılılar, 24 yaşındaki sol bek Ayman Ben 'le el sıkıştı. Genç savunmacıyla önümüzdeki hafta sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Tunus'un Esperance takımından ayrılan bonservisi elindeki Mohamed, geçen sezon 25 maçta 2 golle oynadı.
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