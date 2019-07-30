30 Temmuz 2019, Salı

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları

Malatyaspor'da O. Ljubljana maçı hazırlıkları
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 30.07.2019

, Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sarı-siyahlılar, Başakşehir Fatih Terim Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı, şut ve taktiksel çalışmayla tamamladı.

ekibi, 'deki son hazırlığını tamamlayarak bugün saat 17.50'de Slovenya'ya hareket edecek.

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