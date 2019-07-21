21 Temmuz 2019, Pazar

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor, Avrupa kupası maçı hazırlıklarına Malatya’da devam edecek

Evkur Yeni Malatyaspor'da 2 gün izin
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 21.07.2019

, ’da başladığı kampını tamamlayarak 2 günlük izne ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, çalışmalarını 'da sürdürecek.

25 Haziran Salı günü 'da hazırlıklarına başlayan , 1 Temmuz'da Bolu Abant'ta ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar ardından 'da kampıyla hazırlıklarına devam etti.

25 Temmuz Perşembe günü Malatya'da Avrupa Ligi 2. Ön Eleme maçına çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip 2 günlük iznin ardından 22 Temmuz Pazartesi günü Malatya'da hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.

Kampa geç katılan ve idman eksikliği olan 4 futbolcu , Guilherme Costa, Teenage Hadebe ve Arturo Mina'nın kondisyoner Stefano Marrone eşliğinde Topuk Yaylası'nda çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Yeni Malatyaspor kamp çerçevesinde 2 hazırlık müsabakası oynadı. Bosna ekibi Celik Zenika'yı 1-0 yenen Malatya temsilcisi, Romanya takımı Rapid Bükreş'e ise 2-0 mağlup oldu. ile oynanan hazırlık maçı ise yoğun sis nedeniyle yarıda kaldı.
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