20 Temmuz 2019, Cumartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor, kamp çalışmasını tamamladı

Malatyaspor kamp çalışmasını tamamladı
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 20.07.2019

ekiplerinden 'da yeni sezon için başlatılan kamp çalışması sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-siyahlı futbolcular, sabah antrenmanıyla çalışmalarını sonlandırdı.

'da 25 Haziran'da toplanan sarı-siyahlılar, ve Düzce'deki hazırlık kamplarını tamamladı. İki günlük iznin ardından 22 Temmuz'da Malatya'da toplanacak olan , hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.

Ayrıca kampa geç katılan ve idman eksiği bulunan , Guilherme Costa, Teenage Hadebe ve Arturo Mina, kondisyoner Stefano Marrone eşliğinde Topuk Yaylası'nda çalışmalarına devam edecek.

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