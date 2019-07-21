21 Temmuz 2019, Pazar

FUTBOL

Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor

Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor
FUTBOL
Giriş Tarihi: 21.07.2019

ve UEFA 'nde 3. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, yarın 'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.

'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA kura çekimi, TSİ 13.00'te yapılacak.

Şampiyonlar Yolu ve olmak üzere ikiye ayrılan UEFA çekilişi ise TSİ 13.25'te başlayacak. 'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde 'un da katılacağı Temel Yol'un çekilişi, TSİ 15.00'te gerçekleşecek.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

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