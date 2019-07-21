21 Temmuz 2019, Pazar

EVKUR YENİ MALATYASPOR

E.Y Malatyaspor - Olimpija Ljubljana maçının biletleri satışa sunuldu

Malatyaspor - Ljubljana maçının biletleri satışta
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 21.07.2019

’un 2. ön eleme turunda ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Biletlere taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, maç gününe kadar bütün biletlerin satılmasının beklendiği ifade edildi.

'un tarihinde ilk kez maçı oynayacak olması şehirde de heyecan oluşturdu. Perşembe günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri dün itibariyle satışa sunulurken Malatyalılar, satışın başladığı andan itibaren biletlere yoğun ilgi gösterdi.

Yeni Malatyaspor- maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Batı alt: 80, batı üst: 60, batı üst aile: 60, doğu alt: 45, doğu üst: 40, güney alt: 25, güney üst: 25, güney alt: 25, kuzey alt: 25, kuzey üst: 25, misafir tribün: 25 TL.

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