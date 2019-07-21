21 Temmuz 2019, Pazar

EVKUR YENİ MALATYASPOR

'Bir bayrak da sen as' kampanyasına ilgi artıyor

'Bir bayrak da sen as' kampanyasına ilgi artıyor
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 21.07.2019

Evkur Kulübü tarafından Malatyaspor Taraftarlar Derneği ile ortaklaşa başlatılan 'Bir bayrak da sen as' kampanyasına ilgi her geçen gün artıyor.

Sarı kırmızılı kulübün, Avrupa yolculuğunda şehri havaya sokmak ve desteğini arkasına almak amacıyla başlattığı 'Bir bayrak da sen as' kampanyası doğrultusunda esnafa bayrak dağıtılıyor.

Kampanyanın fitilini İnönü önüne dev sarı-kırmızılı bayrak asarak yakan Kulübü, Malatyaspor Taraftarlar Derneği ile birlikte Malatyalılara ücretsiz bayrak dağıtıyor.

Kampanya ile ilgili konuşan dernek başkanı Ahmet Türkoğlu, Malatyalılara kampanyaya destek vermesi çağrısında bulundu.

Yeni Malatyaspor'a Avrupa yolunda başarılar dileyen Türkoğlu, "Kampanyanın startı geçtiğimiz günlerde verildi. Bu kampanya dahilinde şehrin meydanına dev bir bayrak astık. Tüm Malatyalı esnafların ve hemşerilerimizin desteklerini bekliyoruz. Ayrıca Yeni Malatyasporumuza Avrupa yolunda başarılar dileriz" diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EVKUR YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Malatyaspor - Ljubljana maçının biletleri satışta Malatyaspor - Ljubljana maçının biletleri satışta
Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor
Evkur Yeni Malatyaspor'da 2 gün izin Evkur Yeni Malatyaspor'da 2 gün izin
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör