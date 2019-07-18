18 Temmuz 2019, Perşembe

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Malatyaspor'un rakibi belli oldu

Malatyaspor'un rakibi belli oldu
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 18.07.2019

Evkur 'un, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda rakibi NK Olimpija oldu

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