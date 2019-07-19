19 Temmuz 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Hocası Sergen Yalçın'ın yeni arkadaşlarıyla tanıştırdığı Gökhan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra, son bölümde özel bir çalışma yaptı. Töre'nin fit hali teknik heyeti memnun ederken, başarılı oyuncunun 25 Temmuz Perşembe günü Malatya'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi ön eleme 2. maçına kadar hazır hale geleceği belirtildi.
Yeniden anlaşma sağlanan Guilherme Maurguez de takımla çalışmalara başladı.
Yeni Malatyaspor Topuk Yaylası kampını 22 Temmuz Pazartesi günü tamamlayarak Malatya'ya dönecek.
Gökhan Töre yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı
Giriş Tarihi: 19.07.2019
Yeni Malatyaspor’da Topuk Yaylası kampı devam ederken bugün yapılan çalışmaya yeni transfer Gökhan Töre ve yeniden anlaşma sağlanan Guilherme de katıldı.
Sarı kırmızılıların kampına katılarak yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkan Gökhan Töre'nin heyecanlı olduğu gözlendi.
Hocası Sergen Yalçın'ın yeni arkadaşlarıyla tanıştırdığı Gökhan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra, son bölümde özel bir çalışma yaptı. Töre'nin fit hali teknik heyeti memnun ederken, başarılı oyuncunun 25 Temmuz Perşembe günü Malatya'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi ön eleme 2. maçına kadar hazır hale geleceği belirtildi.
Yeniden anlaşma sağlanan Guilherme Maurguez de takımla çalışmalara başladı.
Yeni Malatyaspor Topuk Yaylası kampını 22 Temmuz Pazartesi günü tamamlayarak Malatya'ya dönecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
EVKUR YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"