19 Temmuz 2019, Cuma

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Gökhan Töre yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı

Gökhan Töre yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 19.07.2019

’da kampı devam ederken bugün yapılan çalışmaya yeni transfer ve yeniden anlaşma sağlanan Guilherme de katıldı.

Sarı kırmızılıların kampına katılarak yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkan 'nin heyecanlı olduğu gözlendi.

Hocası 'ın yeni arkadaşlarıyla tanıştırdığı Gökhan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra, son bölümde özel bir çalışma yaptı. Töre'nin fit hali teknik heyeti memnun ederken, başarılı oyuncunun 25 Temmuz Perşembe günü 'da oynanacak Avrupa Ligi ön eleme 2. maçına kadar hazır hale geleceği belirtildi.

Yeniden anlaşma sağlanan Guilherme Maurguez de takımla çalışmalara başladı.

kampını 22 Temmuz Pazartesi günü tamamlayarak Malatya'ya dönecek.
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