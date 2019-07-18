18 Temmuz 2019, Perşembe

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Guilherme, sağlık kontrolünden geçti

Guilherme, sağlık kontrolünden geçti
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 18.07.2019

ekiplerinden 'la yeniden anlaşan Guilherme Costa Marques, sağlık kontrolünden geçti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, futbolcu Guilherme'nin Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Duyuruda, detaylı kan tetkikleri yapılan Guilherme'nin ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle sezon öncesi muayenelerinin tamamlandığı bildirildi.

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