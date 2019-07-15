15 Temmuz 2019, Pazartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Guilherme ile anlaşmaya vardı

Malatyaspor Guilherme ile anlaşmaya vardı
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 15.07.2019

Transferde son olarak kadrosuna Zimbabveli Hadebe’yi dahil eden , geçen sezon kiralık olarak ettiği Brezilyalı Guilherme ile yeniden anlaşma sağladı.

Brezilyalı orta sahayla prensipte anlaşan sarı-kırmızılılar, geçen sezon özellikle ligin ilk yarısında büyük verim aldığı 10 numarayı, kampına çağırdı.

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan ve 19 Temmuz'a kadar futbolcu listesini teslim etmesi gereken , 28 yaşındaki oyuncuyla 1 yıl daha kiralık sözleşmesi yapmaya hazırlanıyor.

Geçen sezon ligi 5 gol, 7 asistlik performansla tamamlayan Guilherme'nin sunulan teklife olumlu dönüş yaptığı ve detayların konuşulmasının ardından kampa katılacağı ifade edildi.

Guilherme için ve kulüplerinin de devreye girdiği, ancak 2 kulübün de anlaşma sağlayamadıkları öğrenildi.

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