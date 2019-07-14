14 Temmuz 2019, Pazar

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Teenage Hadebe'yi transfer etti

Malatyaspor Teenage Hadebe'yi transfer etti
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 14.07.2019

takımlarından , Zimbabveli stoper 'yi kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon ligi takımlarından Kaizer Chiefs'te forma giyen 23 yaşındaki 'yi ettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "'umuza hoş geldin Teenage Hadebe" ifadesi kullanıldı.



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