14 Temmuz 2019, Pazar
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Yeni Malatyaspor Teenage Hadebe'yi transfer etti
Giriş Tarihi: 14.07.2019
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Zimbabveli stoper Teenage Hadebe'yi kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon Güney Afrika ligi takımlarından Kaizer Chiefs'te forma giyen 23 yaşındaki Teenage Hadebe'yi transfer ettiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Teenage Hadebe" ifadesi kullanıldı.
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