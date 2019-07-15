Gökhan Töre Evkur Yeni Malatyaspor'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Bayer Leverkusen ve Chelsea altyapılarında forma giyen Gökhan Töre; Hamburg ve Rubin Kazan takımlarında oynadıktan sonra 2013 yılında Beşiktaş'a kiralanmıştı. 2014 yılında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle siyah-beyazlılara transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 120 maçta 19 gol ve 29 asist üretti.