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Gökhan Töre Evkur Yeni Malatyaspor'da
Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 Giriş Tarihi: 15.07.2019
Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'tan Gökhan Töre ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Bayer Leverkusen ve Chelsea altyapılarında forma giyen Gökhan Töre; Hamburg ve Rubin Kazan takımlarında oynadıktan sonra 2013 yılında Beşiktaş'a kiralanmıştı. 2014 yılında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle siyah-beyazlılara transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 120 maçta 19 gol ve 29 asist üretti.
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