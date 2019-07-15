15 Temmuz 2019, Pazartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Gökhan Töre Evkur Yeni Malatyaspor'da

Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu!
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 Giriş Tarihi: 15.07.2019

Evkur , 'tan ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Evkur , ile sözleşmesi sona eren ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Bayer Leverkusen ve Chelsea altyapılarında forma giyen Gökhan Töre; Hamburg ve Rubin Kazan takımlarında oynadıktan sonra 2013 yılında Beşiktaş'a kiralanmıştı. 2014 yılında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle siyah-beyazlılara transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 120 maçta 19 gol ve 29 asist üretti.

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