08 Temmuz 2019, Pazartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Evkur Yeni Malatyaspor, NK Celik Zenika ile hazırlık maçı oynayacak

Evkur Yeni Malatyaspor, NK Celik Zenika ile hazırlık maçı oynayacak
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 08.07.2019

Evkur , kampında ilk hazırlık maçını yarın Premier Lig takımlarından NK ile oynayacak.

Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan ve ilk maçını 25 Temmuz Perşembe günü Malatya'da oynayacak E.Y. Malatyaspor, kampında ilk hazırlık maçında Hasan Özer'in çalıştırdığı ekibi NC Celik ile karşı karşıya gelecek. şu ana kadar Fofana, Jahovic ve Özer Özdemir'i renklerine bağlayan Malatya temsilcisi, Teknik Direktör yönetiminde ilk ciddi sınavına çıkacak.
NK ile arasındaki hazırlık müsabakası yarın saat 18.00'da başlayacak.
Ayrıca Sergen Yalçın'ın da bu maçta bütün futbolculara şans tanıyacağı belirtildi.

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