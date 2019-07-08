Evkur Yeni Malatyaspor, NK Celik Zenika ile hazırlık maçı oynayacak
Evkur Yeni Malatyaspor, Bolu kampında ilk hazırlık maçını yarın Bosna Hersek Premier Lig takımlarından NK Celik Zenika ile oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan ve ilk maçını 25 Temmuz Perşembe günü Malatya'da oynayacak E.Y. Malatyaspor, Bolu kampında ilk hazırlık maçında Hasan Özer'in çalıştırdığı Bosna Hersek ekibi NC Celik ile karşı karşıya gelecek. Transferde şu ana kadar Fofana, Jahovic ve Özer Özdemir'i renklerine bağlayan Malatya temsilcisi, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk ciddi sınavına çıkacak.
NK Celik Zenika ile Yeni Malatyaspor arasındaki hazırlık müsabakası yarın saat 18.00'da başlayacak.
Ayrıca Sergen Yalçın'ın da bu maçta bütün futbolculara şans tanıyacağı belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"