07 Temmuz 2019, Pazar

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Adil Gevrek: "Birkaç oyuncuyla resmiyete yakınız"

Birkaç oyuncuyla resmiyete yakınız
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 Giriş Tarihi: 07.07.2019

Transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Evkur Başkanı , "25 Temmuz'da Avrupa maçımız var. Bu tarih öncesinde kadromuza bir kaç takviye daha yapmak uğraşındayız. Bu yönde yoğun bir mesai harcıyoruz. İnşallah görüştüğümüz birkaç oyuncuyla resmiyete oldukça yakınız" dedi.

'nde mücadele edecek olan Evkur , yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Bolu kampını Başkan de takip ediyor. Gevrek, sık sık Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan takımın son durumuna ilişkin de bilgi alıyor.

"Kadromuza birkaç takviye daha yapacağız"

Takımın çalışmalarını iyi şekilde sürdürdüğünü dile getiren Adil Gevrek, "Hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde güzel sonuçlar almak istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Transferde bize faydalı olacağına inandığımız isimleri kadromuza kattık. Bu isimlerden Malatyaspor sadece bu sene değil, önümüzdeki sezonlarda da faydalanacaktır. Tabii 25 Temmuz'da Avrupa maçımız var. Bu tarih öncesinde kadromuza birkaç takviye daha yapmak uğraşındayız. Bu yönde yoğun bir mesai harcıyoruz. İnşallah görüştüğümüz oyuncularla resmiyete oldukça yakınız" ifadelerini kullandı.

"Kamp verimli geçiyor"

Gevrek, kampın verimli geçtiğini de kaydederek, "Hocamızla da konuştum, kampımız gayet verimli geçiyor. Kendisi gidişattan gayet memnun. Tabii onun elini güçlendirmemiz için bir kaç takviye daha yapmamız lazım. İnşallah bu sezon iyi bir takım izlettireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

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