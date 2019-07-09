09 Temmuz 2019, Salı

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Araplar, Malatyalı Aleksic’i istiyor

Araplar, Malatyalı Aleksic’i istiyor
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 09.07.2019

Evkur 'un Sırp yıldızı Danijel Aleksic, 'a oluyor.

2017-2018 sezonunda 130 bin euro'ya edilen ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki forvetin, gelen cazip teklif üzerine Başkan Adil Gevrek ile görüşerek kamptan ayrıldığı bildirildi. Aleksic, geçen sezon 14 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.
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