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Araplar, Malatyalı Aleksic’i istiyor
Giriş Tarihi: 09.07.2019
Evkur Yeni Malatyaspor'un Sırp yıldızı Danijel Aleksic, Suudi Arabistan'a transfer oluyor.
2017-2018 sezonunda 130 bin euro'ya transfer edilen ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki forvetin, gelen cazip teklif üzerine Başkan Adil Gevrek ile görüşerek kamptan ayrıldığı bildirildi. Aleksic, geçen sezon 14 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.
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