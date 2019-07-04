04 Temmuz 2019, Perşembe

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Jahovic: Malatya’da iyi işler yapacağız

Jahovic: Malatya’da iyi işler yapacağız
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 04.07.2019

Bolu'da hazırlıklarını sürdüren Y.Malatya'nın yıldızı Jahovic, başarı sözü verdi. Makedon golcü, "Malatya'da iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle UEFA'da grupları hedefliyoruz. Gol atmak önemli ama kimin attığı önemli değil. Bu sene taraftardan stadı doldurmalarını istiyoruz" dedi.
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