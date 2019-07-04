Jahovic: Malatya’da iyi işler yapacağız

EVKUR YENİ MALATYASPOR HABERLERİ

hazırlıklarını sürdüren Y.Malatya'nın yıldızı Jahovic, başarı sözü verdi. Makedon golcü, "Malatya'da iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle UEFA'da grupları hedefliyoruz. Gol atmak önemli ama kimin attığı önemli değil. Bu sene taraftardan stadı doldurmalarını istiyoruz" dedi.