04 Temmuz 2019, Perşembe
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Jahovic: Malatya’da iyi işler yapacağız
Giriş Tarihi: 04.07.2019
Bolu'da hazırlıklarını sürdüren Y.Malatya'nın yıldızı Jahovic, başarı sözü verdi. Makedon golcü, "Malatya'da iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle UEFA'da grupları hedefliyoruz. Gol atmak önemli ama kimin attığı önemli değil. Bu sene taraftardan stadı doldurmalarını istiyoruz" dedi.
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