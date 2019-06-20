20 Haziran 2019, Perşembe

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Malatya’ya çetin ceviz

Malatya’ya çetin ceviz
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 20.06.2019

Rakip, Slovenya’dan Ljubljana, ’dan Rigas galibi olacak.

'i 47 puanla 5. tamamlayıp ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek Y.Malatyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 2. Ön Eleme Turu'nda Slovenya'dan Ljubljana, 'dan Rigas galibiyle eşleşecek. İlk maç 25 Temmuz'da oynanacak, rövanş ise 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Temsilcimizin muhtemel rakiplerinden Ljubljana, altışar kez Slovenya ligi ve kupa şampiyonluğu yaşadı. Geçen sezon ligi 2. sırada tamamladı. Ljubljana'ya göre daha zayıf bir takım olan Letonya temsilcisi Rigas da geçtiğimiz sezon ligde 2. sırayı aldı.
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