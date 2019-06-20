20 Haziran 2019, Perşembe
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Malatya’ya çetin ceviz
Giriş Tarihi: 20.06.2019
Rakip, Slovenya’dan Ljubljana, Letonya’dan Rigas galibi olacak.
Süper Lig'i 47 puanla 5. tamamlayıp ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Y.Malatyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 2. Ön Eleme Turu'nda Slovenya'dan Ljubljana, Letonya'dan Rigas galibiyle eşleşecek. İlk maç 25 Temmuz'da oynanacak, rövanş ise 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Temsilcimizin muhtemel rakiplerinden Ljubljana, altışar kez Slovenya ligi ve kupa şampiyonluğu yaşadı. Geçen sezon ligi 2. sırada tamamladı. Ljubljana'ya göre daha zayıf bir takım olan Letonya temsilcisi Rigas da geçtiğimiz sezon ligde 2. sırayı aldı.
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