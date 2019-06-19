19 Haziran 2019, Çarşamba

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Evkur Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Malatya'nın Avrupa'daki muhtemel rakibi belli oldu
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 19.06.2019

2019-2020 sezonu 2. eleme turu kuraları çekildi. , 2. eleme turunda Olimpija Ljubljana-Rigas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

2019-2020 sezonu 2. eleme turu kuraları çekildi.

'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde 'den da yer aldı.

Yeni Malatyaspor, 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile ekibi Rigas arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Organizasyonda 2. eleme turu ilk karşılaşmaları 25 Temmuz, rövanşları da 1 Ağustos'ta oynanacak.



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