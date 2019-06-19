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Evkur Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Giriş Tarihi: 19.06.2019
UEFA Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu 2. eleme turu kuraları çekildi. Yeni Malatyaspor, 2. eleme turunda Olimpija Ljubljana-Rigas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak
UEFA Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu 2. eleme turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye'den Yeni Malatyaspor da yer aldı.
Yeni Malatyaspor, 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Letonya ekibi Rigas arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.
Organizasyonda 2. eleme turu ilk karşılaşmaları 25 Temmuz, rövanşları da 1 Ağustos'ta oynanacak.
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