20 Haziran 2019, Perşembe
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Şifreler Sumudica’dan
Giriş Tarihi: 20.06.2019
Rumen hoca, transferde Kayseri’yi işaret etti.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir'in Rumen Teknik Direktörü Marius Sumudica, yıldız oyuncular alıp yaşlı bir takım kurmak istemediğini belirterek, kırmızı-siyahlıların transfer şifrelerini verdi. Sumudica, "Transfer edeceğimiz oyuncular, kalpten oynayan isimler olacak. Daha önceden beraber çalıştığımız, benim bildiğim oyuncular aramıza katılabilir. Bu anlamda Romanya ve Kayserispor'dan bazı oyuncular aramıza katılabilir" diye konuştu.
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