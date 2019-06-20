20 Haziran 2019, Perşembe

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Şifreler Sumudica’dan

Şifreler Sumudica’dan
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 20.06.2019

Rumen hoca, transferde ’yi işaret etti.

'in yeni ekiplerinden Gazişehir'in Rumen Marius Sumudica, yıldız oyuncular alıp yaşlı bir takım kurmak istemediğini belirterek, kırmızı-siyahlıların şifrelerini verdi. Sumudica, "Transfer edeceğimiz oyuncular, kalpten oynayan isimler olacak. Daha önceden beraber çalıştığımız, benim bildiğim oyuncular aramıza katılabilir. Bu anlamda Romanya ve 'dan bazı oyuncular aramıza katılabilir" diye konuştu.
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