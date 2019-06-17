17 Haziran 2019, Pazartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Barnoza geliyor

Barnoza geliyor
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 17.06.2019

Copa Libertadores şampiyonu ’in 1.93’lük dev kulesi, halı saha maçında Yeni formasını üstüne geçirdi ve camiaya selam gönderdi.

'ı teknik direktörlüğe getiren , Arjantin devi 'den Alexander Barboza ile anlaşmaya vardı. Başarılı stoper de arkadaşlarıyla gittiği halı saha maçında sarı-kırmızılıların formasını giyerek sarı-kırmızılı camiaya selam gönderdi. 1.93'lük dev kulenin hafta içi imzayı atması bekleniyor. Bu sezon 24 maça çıkan Barboza, kiralık oynadığı Defensor'da 1 gol, 1 asist yaptı. 24 yaşındaki genç savunmacının River Plate'le sözleşmesi de 2021'de sona eriyor.

KAMP 25 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Yeni Malatyaspor'un kamp programı da açıklandı. Sarıkırmızılılar, Salı günü 'da toplanarak hazırlıklarına başlayacak. Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları, erken başlayacak. Malatya temsilcisi, 25 Haziran Salı günü Malatya'da toplanarak sağlık kontrolünden geçecek. 5 gün boyunca Malatya'da çeşitli sağlık testlerinden geçeceği açıklanan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, daha sonra ikinci etap kamp çalışmaları için şehirden ayrılacak.
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