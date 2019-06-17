17 Haziran 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
KAMP 25 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
Yeni Malatyaspor'un kamp programı da açıklandı. Sarıkırmızılılar, 25 Haziran Salı günü Malatya'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları, erken başlayacak. Malatya temsilcisi, 25 Haziran Salı günü Malatya'da toplanarak sağlık kontrolünden geçecek. 5 gün boyunca Malatya'da çeşitli sağlık testlerinden geçeceği açıklanan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, daha sonra ikinci etap kamp çalışmaları için şehirden ayrılacak.
Barnoza geliyor
Giriş Tarihi: 17.06.2019
Copa Libertadores şampiyonu River Plate’in 1.93’lük dev kulesi, halı saha maçında Yeni Malatya formasını üstüne geçirdi ve camiaya selam gönderdi.
Sergen Yalçın'ı teknik direktörlüğe getiren Yeni Malatyaspor, Arjantin devi River Plate'den Alexander Barboza ile anlaşmaya vardı. Başarılı stoper de arkadaşlarıyla gittiği halı saha maçında sarı-kırmızılıların formasını giyerek sarı-kırmızılı camiaya selam gönderdi. 1.93'lük dev kulenin hafta içi imzayı atması bekleniyor. Bu sezon 24 maça çıkan Barboza, kiralık oynadığı Defensor'da 1 gol, 1 asist yaptı. 24 yaşındaki genç savunmacının River Plate'le sözleşmesi de 2021'de sona eriyor.
KAMP 25 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
Yeni Malatyaspor'un kamp programı da açıklandı. Sarıkırmızılılar, 25 Haziran Salı günü Malatya'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları, erken başlayacak. Malatya temsilcisi, 25 Haziran Salı günü Malatya'da toplanarak sağlık kontrolünden geçecek. 5 gün boyunca Malatya'da çeşitli sağlık testlerinden geçeceği açıklanan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, daha sonra ikinci etap kamp çalışmaları için şehirden ayrılacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
EVKUR YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"