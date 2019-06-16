16 Haziran 2019, Pazar

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Malatya coştu bir kere

Malatya coştu bir kere
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 16.06.2019

Fofana ile anlaşan Doğu ekibi, Mendes, Aminu, Manu ve ’a da imza attırmaya hazırlanıyor.

Gelecek sezon Avrupa Ligi'nde sahne alacak olan Yeni , transferde hızlı çıktı. 'dan Fofana ile anlaşan Doğu ekibi, listesindeki isimlerle temaslarını da hızlandırdı. Ryan Mendes, Aminu, Manu ve 'ı da kadrosuna katmayı hedefleyen sarıkırmızılılar, görüşmelerde somut adımlar attı. Teknik direktör 'ın istediği isimlerle görüşen yönetim, kampa kadar transferleri bitirmeyi planlıyor.
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