16 Haziran 2019, Pazar
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Malatya coştu bir kere
Giriş Tarihi: 16.06.2019
Fofana ile anlaşan Doğu ekibi, Mendes, Aminu, Manu ve Emrah Başsan’a da imza attırmaya hazırlanıyor.
Gelecek sezon Avrupa Ligi'nde sahne alacak olan Yeni Malatya, transferde hızlı çıktı. Konyaspor'dan Fofana ile anlaşan Doğu ekibi, listesindeki isimlerle temaslarını da hızlandırdı. Ryan Mendes, Aminu, Manu ve Emrah Başsan'ı da kadrosuna katmayı hedefleyen sarıkırmızılılar, görüşmelerde somut adımlar attı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği isimlerle görüşen yönetim, kampa kadar transferleri bitirmeyi planlıyor.
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