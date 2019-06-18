18 Haziran 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Malatya’da şov zamanı
Giriş Tarihi: 18.06.2019
Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek Y.Malatyaspor'da transfer şovu başlıyor.
Avrupa mesaisi nedeniyle sezonu erken açacak sarıkırmızılılar, Konya'dan Fofana'yla imzaya hazırlanırken, Akhisar'dan Manu, Rize'den ayrılan Umar, Erzurumlu Emrah, Kayseri'den Mendes ve G.Saray'dan ayrılan Eren Derdiyok ile görüşülüyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
EVKUR YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"