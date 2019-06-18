18 Haziran 2019, Salı

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Malatya’da şov zamanı

Malatya’da şov zamanı
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 18.06.2019

Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek Y.Malatyaspor'da transfer şovu başlıyor.

Avrupa mesaisi nedeniyle sezonu erken açacak sarıkırmızılılar, 'dan Fofana'yla imzaya hazırlanırken, Akhisar'dan Manu, 'den ayrılan Umar, Erzurumlu Emrah, 'den Mendes ve G.Saray'dan ayrılan ile görüşülüyor.
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