06 Haziran 2019, Perşembe

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Evkur Yeni Malatyaspor’da Hamza Hamzaoğlu ismi ağırlık kazandı

Malatyaspor’da Hamzaoğlu ismi ağırlık kazandı
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 Giriş Tarihi: 06.06.2019

Evkur ’da arayışı sürüyor. Sarı-kırmızılıların ile prensipte anlaştığı iddia edildi.

'de 2018-2019 sezonunda başarılı bir performans ortaya koyan ve ligi beşinci sırada tamamlayan E. 'da arayışı sürüyor. Yeni sezonda 'yi 'nde temsil edecek olan sarı-kırmızılılarda yönetim bir yandan seçime hazırlanırken diğer yandan da gelecek sezonun yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Mevcut Başkan Adil Gevrek'in olağan seçimli kongreye tek aday olarak gireceğinin belli olmasının ardından yönetim, takımın başına geçecek olan teknik adamı belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacağı için sezonu erken açacak olan sarı kırmızılılar, önce çalışacağı teknik direktörü belirleyecek ardından da hızlı bir şekilde transferleri gerçekleştirmeye başlayacak.

Yönetim, teknik direktör adayları arasında yer alan ismine yoğunlaştığı ve resmi anlaşmanın her an olabileceği iddia edildi.

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