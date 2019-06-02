02 Haziran 2019, Pazar

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Evkur Yeni Malatyaspor’dan genç hocaya kanca

Evkur Yeni Malatyaspor’dan genç hocaya kanca
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 02.06.2019

Evkur ’da teknik adam arayışları sürerken, yeni bir isim sarı-kırmızıların gündemine geldi. temsilcisi, Hatayspor Teknik Direktörü ile ilgilenmeye başladı.

Geçen sezon Hatayspor'u 1. Lig'e çıkaran, bu sezon da 'in kapısından döndüren 42 yaşındaki teknik adam 'a 'dan teklif gittiği iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde adı ile anılan ekibinin genç teknik adama menajerler aracılığıyla teklif götürdüğü konuşulmuştu.

Yeni sezonda Ali Ravcı'nın sportif direktör olarak görevine devam etmesi yönünde kararın alınmasının ardından yeni teknik heyet için kollarını sıvayan Malatya yönetiminin, şimdide rotasını Hatayspor'un başarılı hocası İlhan Palut'a çevirdiği ileri sürülüyor. Gidecek ve kalacak futbolcuları yavaş yavaş belirleyen sarı-kırmızılıların, yeni teknik adam konusunda da karar aşamasında olduğu öğrenildi.

Başkan Adil Gevrek'in önümüzdeki hafta Tayfun Korkut ya da İlhan Palut ikilisinden biriyle el sıkışacağı iddia ediliyor.
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