07 Haziran 2019, Cuma

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni teknik direktörü kongrede açıklanacak

Malatyaspor’da teknik direktör kongrede açıklanacak
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 07.06.2019

Evkur ’da 9 Haziran Pazar günü yapılacak 'de mevcut başkan , tek listeyle seçime girecek. Gevrek’in kongrede takımın yeni teknik direktörünü de açıklaması bekleniyor.

E.Y. Malatyaspor'da 9 Haziran Pazar günü heyecanı yaşanacak. 2 Haziran Pazar günü gerekli çoğunluk sağlanamadığı için bu hafta sonuna ertelenen kongreye mevcut başkan , tek liste halinde girecek. Gevrek'in camianın merakla beklediği yeni teknik direktörün kim olacağı sorusuna da burada yanıt vereceği ifade ediliyor.

Başkan Gevrek'in takımın başına geçecek ismi sır gibi sakladığı, yakın çevresiyle bile paylaşmadığı belirtiliyor.

Pazar günü kongrede yeniden başkan seçilmesi durumunda kulüpte de ikinci Adil Gevrek dönemi resmen başlamış olacak.

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