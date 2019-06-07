Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni teknik direktörü kongrede açıklanacak
Evkur Yeni Malatyaspor’da 9 Haziran Pazar günü yapılacak Seçimli Olağan Kongre'de mevcut başkan Adil Gevrek, tek listeyle seçime girecek. Gevrek’in kongrede takımın yeni teknik direktörünü de açıklaması bekleniyor.
E.Y. Malatyaspor'da 9 Haziran Pazar günü Seçimli Olağan Kongre heyecanı yaşanacak. 2 Haziran Pazar günü gerekli çoğunluk sağlanamadığı için bu hafta sonuna ertelenen kongreye mevcut başkan Adil Gevrek, tek liste halinde girecek. Gevrek'in camianın merakla beklediği yeni teknik direktörün kim olacağı sorusuna da burada yanıt vereceği ifade ediliyor.
Başkan Gevrek'in takımın başına geçecek ismi sır gibi sakladığı, yakın çevresiyle bile paylaşmadığı belirtiliyor.
Pazar günü kongrede yeniden başkan seçilmesi durumunda kulüpte de ikinci Adil Gevrek dönemi resmen başlamış olacak.
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