02 Haziran 2019, Pazar

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Aleksic’in talibi var

Aleksic’in talibi var
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 02.06.2019

Evkur 'un 28 yaşındaki futbolcusu Aleksic'e talip çıktı.

Yeni 'da sezona damga vuran Danijel Aleksic (28), Körfez ekiplerinin ilgisini çekti... Sarı-kırmızılıların, 2020'ye kadar sözleşmesi olan Sırp sağ kanat için gelen 2 milyon euro'luk teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Aleksic bu sezon 38 maçta 14 gol, 8 asistle oynadı.
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