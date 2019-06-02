02 Haziran 2019, Pazar
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Aleksic’in talibi var
Giriş Tarihi: 02.06.2019
Evkur Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki futbolcusu Aleksic'e talip çıktı.
Yeni Malatya'da sezona damga vuran Danijel Aleksic (28), Körfez ekiplerinin ilgisini çekti... Sarı-kırmızılıların, 2020'ye kadar sözleşmesi olan Sırp sağ kanat için gelen 2 milyon euro'luk teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Aleksic bu sezon 38 maçta 14 gol, 8 asistle oynadı.
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