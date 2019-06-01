01 Haziran 2019, Cumartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Sergen, Malatya yolunda

Sergen, Malatya yolunda
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 01.06.2019

’nde mücadele edecek Y.Malatya, teknik direktörlük için ’la henüz anlaşamayan ’ın peşinde.

'de son dönemdeki formuyla 5. sırayı alarak Avrupa vizesi alan , teknik direktör konusunda 'ı radarına aldı. Erol Bulut'la yolların ayrılmasından sonra Sportif Direktör Ali Ravcı'yla sezonu tamamlayan sarı-kırmızılılar, Ravcı'nın eski görevine dönmesine karar vermişti. Bu gelişmeler üzerine arayışlara başlayan Malatyaspor, Alanya'dan yıllık 6 milyon TL isteyince görüşmelerin tıkandığı Sergen Yalçın'ın peşine düştü. Özellikle Başkan Adil Gevrek'in 'da müthiş bir performans sergileyen Yalçın'ı takımın başında görmeyi çok istediği öğrenildi.

MALATYASPOR SİL BAŞTAN

'ne katılacak olan Yeni Malatyaspor'da sözleşmesi sona erecek 11 futbolcudan ikisiyle yola devam edileceği öğrenildi. Geçen sezon 1 yılı opsiyonlu 1+1 yıllık sözleşme imzalanan 'ın opsiyon hakkını kullanan sarı-kırmızılılar, orta saha 'la da masaya oturacak.
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