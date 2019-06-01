01 Haziran 2019, Cumartesi
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MALATYASPOR SİL BAŞTAN
UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak olan Yeni Malatyaspor'da sözleşmesi sona erecek 11 futbolcudan ikisiyle yola devam edileceği öğrenildi. Geçen sezon 1 yılı opsiyonlu 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Erkan Kaş'ın opsiyon hakkını kullanan sarı-kırmızılılar, orta saha Murat Yıldırım'la da masaya oturacak.
Sergen, Malatya yolunda
Giriş Tarihi: 01.06.2019
Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Y.Malatya, teknik direktörlük için Alanyaspor’la henüz anlaşamayan Sergen Yalçın’ın peşinde.
Spor Toto Süper Lig'de son dönemdeki formuyla 5. sırayı alarak Avrupa vizesi alan Yeni Malatyaspor, teknik direktör konusunda Sergen Yalçın'ı radarına aldı. Erol Bulut'la yolların ayrılmasından sonra Sportif Direktör Ali Ravcı'yla sezonu tamamlayan sarı-kırmızılılar, Ravcı'nın eski görevine dönmesine karar vermişti. Bu gelişmeler üzerine arayışlara başlayan Malatyaspor, Alanya'dan yıllık 6 milyon TL isteyince görüşmelerin tıkandığı Sergen Yalçın'ın peşine düştü. Özellikle Başkan Adil Gevrek'in Alanyaspor'da müthiş bir performans sergileyen Yalçın'ı takımın başında görmeyi çok istediği öğrenildi.
MALATYASPOR SİL BAŞTAN
UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak olan Yeni Malatyaspor'da sözleşmesi sona erecek 11 futbolcudan ikisiyle yola devam edileceği öğrenildi. Geçen sezon 1 yılı opsiyonlu 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Erkan Kaş'ın opsiyon hakkını kullanan sarı-kırmızılılar, orta saha Murat Yıldırım'la da masaya oturacak.
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