31 Mayıs 2019, Cuma

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da 10 futbolcunun sözleşmesi bitti

Malatyaspor'da 10 futbolcunun sözleşmesi bitti
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 31.05.2019

Kadroda revizyona gitmesi beklenen Malatya temsilcisi, bu sezon başarılı performans sergileyen Guilherme ile Fransız forvet Kamara'yı etme opsiyonunu ise elinde tutuyor.

'de 2018-2019 sezonunu 5. sırada tamamlayan Evkur 'da 3'ü kiralık olmak üzere 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Ligde başarılı performans sergileyen sarı-siyahlı ekip, 34 haftalık periyodu 47 puan toplayarak 5. sırada tamamladı ve Avrupa Ligi'nde yer alabilmek için ön eleme oynamaya hak kazandı.

Malatya temsilcisi ligde mücadele ettiği iki sezon boyunca transferde gösterdiği özenle dikkati çekerken, gideceği Avrupa macerası öncesi kısa süre içerisinde kadrosunda revizyona gitmeyi planlıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'un 'nın Benevento takımından kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Guilherme'nin de sözleşmesi sona eriyor. opsiyonu sarı-siyahlı kulüpte bulunan Guilherme, 2018-2019 sezonunda 30 maça çıkarak 2 bin 251 dakika formasını terletti ve 5 kez rakip ağları havalandırdı.

Takım kaptanı sol kanat oyuncusu de sözleşmesi biten futbolcular arasında yer alıyor. Tecrübeli futbolcu, bu sezon takımında 2 bin 115 dakika süre alarak 6 gol kaydetti.

Guilherme takımda bu sezon en çok forma giyen 4'üncü, Adem Büyük ise 6'ncı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

KALECİLERİN DE SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Yeni Malatyaspor'un Beninli kalecisi Fabien Farnolle ile 'in de anlaşması bitti.

Malatya'ya 2017-2018 sezonunda 'nın Le Havre'den ekibinden gelen Farnolle, bu sezon forma giydiği 20 maçta kalesinde 29 gole engel olamazken birçok başarılı kurtarışla da galibiyetlerde önemli rol oynadı.

Ertaç Özbir ise bu sezon 14 maçta koruduğu kalesinde 17 gole engel olamadı.

KAMARA'NIN TRANSFER OPSİYONU MALATYA'DA

İngiliz ekibi Fulham'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Aboubakar Kamara da sözleşmesini tamamlayan futbolcular arasında.

Fransız oyuncu, ligde sarı-siyahlı formayı ilk kez 21. hafta giydiği maçının ardından sakatlık yaşayarak 3 hafta takımını yalnız bıraktı.

Takımın gol sorununu çözmek için alınan ancak hayal kırıklığı yaratan Kamara, sahada toplam 703 dakika kalarak 1 gol attı.

SÖZLEŞMESİ BİTEN DİĞER OYUNCULAR

Evkur Yeni Malatyaspor'un devre arasında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Barış Alıcı'nın da anlaşması sezonun bitmesiyle sona erdi.

Takımda ayrıca ön libero , stoper Murat Akça, forvet , Fransız kanat oyuncusu Michael Pereira'nın da sözleşmeleri bitti.

Öte yandan Yeni Malatyaspor ile 1+1 sözleşmesi bulunan sol bek oyuncusu 'ın durumu da iki taraf arasında yapılacak görüşme sonucu belli olacak.

Evkur Yeni Malatyaspor'da seçime Adil Gevrek tek aday olarak girecek

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