30 Mayıs 2019, Perşembe

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Evkur Yeni Malatyaspor’da seçime Adil Gevrek tek aday olarak girecek

Adil Gevrek seçimlerde tek aday
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 30.05.2019

Evkur ’da 2 Haziran Pazar günü yapılacak seçimli olağan kongrede mevcut başkan , tek listeyle seçime girecek. Daha önceden aday olduğunu açıklayan iki isim ise tüzük gereği aday olamadı.

Evkur 'da Kulüp Divan Sicil Kurulu, Orduzu'daki kulüp tesislerinde bir araya gelerek adaylık başvurusunu aldı. Kurul, kulüp tüzüğü gereği seçim tarihinden 5 gün önce adayların oy pusulasının rengini belirlemek üzere toplandı.

Sicil Kurulu'na mevcut başkan başvuruda bulunarak, yeniden başkanlığa aday oldu. Adaylık için başka başvuru olmazken, Gevrek'in beyaz renk pusulayla seçime gireceği açıklandı.

"Adil Gevrek'in temsilcisi tarafından adaylık başvurusu yapıldı"

Divan Kurulu Başkan Vekili Naci Şavata, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yeni Malatya Spor Kulübümüzün 2 Haziran'da yapılacak olan seçimli olağan genel kurulu toplantısında adayların oy pusulası renklerini belirlemek üzere toplandık. Kulüp tüzüğümüzün 64. maddesi gereği ilk seçim tarihinden 5 gün önce saat 18.00'de başkanlığa aday olanlar veya temsilcisi kulüp binasında, kulüp divan kurulu başkanı veya vekili huzurunda toplanarak oy pusulası renk tespiti yapılır hükmü gereğince bir araya geldi. Adil Gevrek'in temsilcisi tarafından kulüp başkanlığına adaylık başvurusu yapıldı. Başka başvuru olmadığından beyaz renk pusula basılmasına karar verilmiştir."

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