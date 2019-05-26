26 Mayıs 2019, Pazar

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Malatya'da 17 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi coşkusu

Malatya'da 17 yıl sonra Avrupa Ligi coşkusu
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 26.05.2019

'i 5'inci olarak tamamlayan Malatyaspor, 17 yıl aradan sonra 'nde 'yi temsil edecek.

Malatyasporlu taraftarlar, ellerinde sarı-kırmızılı bayraklar ve meşalelerle şehir turu atarak 'ine çıkmanın coşkusunu yaşadı.
Ligin son haftasında Malatyaspor, sahasında 'a 2-1 mağlup olurken, de evinde Avrupa Ligi'ne çıkmak isteyen 'u 3-1 yendi. de sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek ligde kalmayı garantiledi. Bu sonuçla Bursaspor, lige veda etti. Evkur ise ligi 5'inci sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde 'yi temsil etmeye hak kazandı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Malatyasporlu taraftarlar ise sokak ve caddelere inerek sloganlar ve tezahüratlar eşliğinde şehir turu attı. Atkıları ve formalarıyla caddeleri dolduran taraftarlar, Yeni Malatyaspor'u destekledi. 'Malatya Avrupa'ya, Malatya sizinle gurur duyuyor' tezahüratlarında bulunan taraftarlar, elde edilen başarıdan dolayı büyük bir mutluluk yaşadı.

2002-2003 sezonunda Avrupa Ligi'ne giden Malatya temsilcisi, 17 yıl aradan sonra yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

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