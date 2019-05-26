Bursaspor ve BB Erzurumspor, Süper Lig'e veda etti

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında ligde kalma mücadelesi veren ekipler son maçlarını oynadı. Daha önce küme düştüğü kesinleşen Akhisarspor'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor lige veda eden diğer ekipler oldu.

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Akhisarspor'un ardından küme düşecek takımlaın belli olacağı 3 karşılaşma sonuçlandı.



Sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Göztepe maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve ligi 38 puanla 15. sırada tamamlayarak kümede kalmayı başardı.

Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olan Bursaspor ise 2 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada ev sahibi ekibi 2-1 mağlup etse de Göztepe'nin 3 puan alması sonrası ligi 37 puanla 16. sırada bitirdi ve Süper Lig'e veda etti.



Günün diğer maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kayserispor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sezonu 35 puanla 17. sırada tamamlayan BB Erzurumspor lige veda eden diğer bir ekip oldu.



İşte 2018-19 sezonu sonunda Süper Lig'de son puan durumu:



