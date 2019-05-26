26 Mayıs 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

Bursaspor ve BB Erzurumspor, Süper Lig'e veda etti

Maçlar bitti! İşte Süper Lig'e veda eden takımlar
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 Giriş Tarihi: 26.05.2019

Spor Toto 'in 34. ve son hafta maçında ligde kalma mücadelesi veren ekipler son maçlarını oynadı. Daha önce küme düştüğü kesinleşen Akhisarspor'un yanı sıra ve lige veda eden diğer ekipler oldu.

'in 34. ve son haftasında Akhisarspor'un ardından küme düşecek takımlaın belli olacağı 3 karşılaşma sonuçlandı.

Sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve ligi 38 puanla 15. sırada tamamlayarak kümede kalmayı başardı.

Göztepe - Ankaragücü maçından kareler GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ MAÇINDAN KARELER

Evkur deplasmanına konuk olan ise 2 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada ev sahibi ekibi 2-1 mağlup etse de Göztepe'nin 3 puan alması sonrası ligi 37 puanla 16. sırada bitirdi ve Süper Lig'e veda etti.

Günün diğer maçında , deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sezonu 35 puanla 17. sırada tamamlayan Erzurumspor lige veda eden diğer bir ekip oldu.

İşte 2018-19 sezonu sonunda Süper Lig'de son puan durumu:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
TFF başkanlığına 5 aday TFF başkanlığına 5 aday
Favori Özdemir Favori Özdemir
Denizli’de ilk yolcu belli Denizli’de ilk yolcu belli
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör