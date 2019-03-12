12 Mart 2019, Salı

EVKUR YENİ MALATYASPOR

E.Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

E.Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 12.03.2019

Evkur ’da ’in 26. haftasında sahasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışma şeklinde geçti. Sakatlıkları bulunan Kamara ve Mina'nın yer almadığı çalışmaya sakatlığı nedeniyle takımdan uzun süredir ayrı olan Bifouma da katıldı. Kamara'nın tedavisi için 'a gittiği ve hafta sonu oynanacak Ankaragücü maçına yetişeceği bildirildi.

Antrenman öncesi oyuncularıyla bir toplantı yapan Erol Bulut, artık silkinip kendilerine gelmeleri gerektiğin söyledi. Düz koşu - ısınma hareketleri ve kondisyon ağırlıklı bir çalışma programının uygulandığı antrenmanın son bölümünde ise taktik çift kale maç yapıldı.
E. eni Malatyaspor'da Eren Tozlu sarı kart cezalısı olduğu için Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

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