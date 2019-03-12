12 Mart 2019, Salı

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Malatya’da 2 kadro dışı

Malatya’da 2 kadro dışı
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 12.03.2019

yenilgisiyle 3 puan hasreti 7 maça çıkan ’da fatura bu karşılaşmada forma giymeyen stoper Murat ve kaleci Ertaç’a kesildi.

'tan da eli boş dönen 'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Bu hafta Ankaragücü'nü konuk edecek sarı-kırmızılılarda bu kritik karşılaşma öncesinde teknik heyetin raporuyla sürpriz kararlar çıktı. Daha önce Teknik Direktör Erol Bulut, Sivas maçı öncesinde sözleşmeleri bitecek oyuncuları işaret ederek, radikal kararlar alacaklarını bildirmesi üzerine, kontratları sezon sonunda bitecek stoper ve kaleci bırakıldı. Her iki oyuncu da maçı kadrosunda yer almamıştı. 28 yaşındaki Murat Akça, ligde 13, kupada 2 maçta oynadı. 29 yaşındaki Ertaç ise ligde 8, kupada 4 mücadelede görev aldı. Ligde ilk yarıda başarılı bir performansa sergileyen Ertaç Özbir'in, 'ın transfer gündeminde yer aldığı öğrenildi.
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