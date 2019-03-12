12 Mart 2019, Salı
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Malatya’da 2 kadro dışı
Giriş Tarihi: 12.03.2019
Sivas yenilgisiyle 3 puan hasreti 7 maça çıkan Malatya’da fatura bu karşılaşmada forma giymeyen stoper Murat ve kaleci Ertaç’a kesildi.
Sivas'tan da eli boş dönen Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Bu hafta Ankaragücü'nü konuk edecek sarı-kırmızılılarda bu kritik karşılaşma öncesinde teknik heyetin raporuyla sürpriz kararlar çıktı. Daha önce Teknik Direktör Erol Bulut, Sivas maçı öncesinde sözleşmeleri bitecek oyuncuları işaret ederek, radikal kararlar alacaklarını bildirmesi üzerine, kontratları sezon sonunda bitecek stoper Murat Akça ve kaleci Ertaç Özbir kadro dışı bırakıldı. Her iki oyuncu da Sivasspor maçı kadrosunda yer almamıştı. 28 yaşındaki Murat Akça, ligde 13, kupada 2 maçta oynadı. 29 yaşındaki Ertaç ise ligde 8, kupada 4 mücadelede görev aldı. Ligde ilk yarıda başarılı bir performansa sergileyen Ertaç Özbir'in, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı öğrenildi.
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