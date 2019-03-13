13 Mart 2019, Çarşamba

EVKUR YENİ MALATYASPOR

İlk 6 hedefinden kopmadık

İlk 6 hedefinden kopmadık Malatya hocası Erol Bulut, “Kaybettiğimiz hiçbir şey yok.
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 13.03.2019

hocası Erol Bulut, “Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. İlk 6 içerisinde olma hedefimiz halen devam ediyor” dedi.

Ligde 7 maçtır galibiyete hasret kalan Y., sahasındaki A.Gücü maçı ile çıkışa geçmek istiyor. , "Bu duruma nasıl geldiysek, bu maçı da hep birlikte çıkıp istediğimiz o 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz ama bir şey unutmayalım; hedefimizden hiçbir zaman şaşmadık. Şu an 6. sıradayız, kupada yarı finaldeyiz. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. İlk 6 hedefimiz halen devam ediyor. O 9 maçta bunu gerçekleştireceğiz" diye iddialı konuştu.

Ertaç ve Murat'a uzun süre sabrettim

Teknik Direktör Erol Bulut, kadro dışı bırakılan kaleci Ertaç Özbir ve stoper Murat Akça hakkında da açıklamalarda bulundu. Bulut, "Her şeyin bir nedeni var. Ben uzun zamandır yeterince sabrettim" dedi.
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