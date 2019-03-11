11 Mart 2019, Pazartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Erol Bulut’tan takıma mesaj

Erol Bulut’tan takıma mesaj
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 Giriş Tarihi: 11.03.2019

Açılışa katılan , kötü gidişat için takıma mesaj gönderdi.

Herkesin kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini söyleyen Bulut, "Sözleşmesi biten futbolcularımız var. Sözleşmeyi düşünmektense göstereceği performans bizim için daha önemli. Bunlarla ilgili de kesinlikle bir karar alacağız" dedi.
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