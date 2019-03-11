11 Mart 2019, Pazartesi
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Erol Bulut’tan takıma mesaj
Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 Giriş Tarihi: 11.03.2019
Açılışa katılan Teknik Direktör Erol Bulut, kötü gidişat için takıma mesaj gönderdi.
Herkesin kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini söyleyen Bulut, "Sözleşmesi biten futbolcularımız var. Sözleşmeyi düşünmektense göstereceği performans bizim için daha önemli. Bunlarla ilgili de kesinlikle bir karar alacağız" dedi.
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