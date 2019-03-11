Erol Bulut’tan takıma mesaj

Açılışa katılan Teknik Direktör Erol Bulut, kötü gidişat için takıma mesaj gönderdi.

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Herkesin kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini söyleyen Bulut, "Sözleşmesi biten futbolcularımız var. Sözleşmeyi düşünmektense göstereceği performans bizim için daha önemli. Bunlarla ilgili de kesinlikle bir karar alacağız" dedi.