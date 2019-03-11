Evkur Yeni Malatyaspor'da iki kadro dışı birden!

Evkur Yeni Malatyaspor'da Murat Akça ve Ertaç Özbir kadro dışı bırakıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

beIN Sports'un haberine göre, Malatya temsilcisinde stoper Murat Akça ve kaleci Ertaç Özbir kadro dışı bırakıldı.

Geçtiğimiz sezon başında Elazığspor'dan transfer edilen Murat Akça, bu sezon Matayaspor formasıyla çıktığı 15 maçta 1 asist üretti. Adı devre arası transfer döneminde Beşiktaş ile anılan Ertaç Özbir ise bu sezon sarı-siyahlı formayla çıktığı 12 maçta kalesinde 12 gol gördü.