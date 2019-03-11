12 Mart 2019, Salı

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Evkur Yeni Malatyaspor'da iki kadro dışı birden!

Malatyaspor'da iki kadro dışı birden!
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 Giriş Tarihi: 11.03.2019

Evkur 'da Murat Akça ve Ertaç Özbir kadro dışı bırakıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

beIN Sports'un haberine göre, Malatya temsilcisinde stoper Murat Akça ve kaleci Ertaç Özbir kadro dışı bırakıldı.

Geçtiğimiz sezon başında Elazığspor'dan transfer edilen Murat Akça, bu sezon Matayaspor formasıyla çıktığı 15 maçta 1 asist üretti. Adı devre arası transfer döneminde Beşiktaş ile anılan Ertaç Özbir ise bu sezon sarı-siyahlı formayla çıktığı 12 maçta kalesinde 12 gol gördü.

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