11 Mart 2019, Pazartesi
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Malatyaspor kupayı istiyor
Giriş Tarihi: 10.03.2019
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırmayı istediklerini söyledi.
İstanbul Esenler'de mağaza açılışına katılan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, takımın ligdeki kötü gidişatına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefe ulaşmak istediklerini vurguladı. Başkan Gevrek, "Önümüzde bir G.Saray maçı var. Onu da geçerek final oynayıp, kupayı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
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