11 Mart 2019, Pazartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Malatyaspor kupayı istiyor

Malatyaspor kupayı istiyor
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2019

Evkur Başkanı , 'nı kaldırmayı istediklerini söyledi.

Esenler'de mağaza açılışına katılan Başkanı , takımın ligdeki kötü gidişatına rağmen 'nda hedefe ulaşmak istediklerini vurguladı. Başkan Gevrek, "Önümüzde bir G.Saray maçı var. Onu da geçerek final oynayıp, kupayı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
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