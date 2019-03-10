Erol Bulut radikal kararlar alacak

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıdaki düşüşü süren Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut ise performanslarıyla ilgili öz eleştiri yapacaklarını ve radikal kararlar alacaklarını söyledi.

Erol Bulut, sarı-siyahlı kulübün İstanbul Esenler'de lisanslı ürünlerinin satılacağı mağazanın açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk yarısında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan ve topladığı 29 puanla devre arasına lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde giren Yeni Malatyaspor, ikinci yarıdaki 8 müsabakada sadece 1 kez kazanabildi.

Ligde son 7 maçın 5'ini kaybeden, 2'sinde ise berabere kalan sarı-siyahlı takımın teknik direktörü Erol Bulut, takımda yaşanan sakatlıkların kötü gidişatın birinci nedeni olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu gidişatı sadece sakatlıklara bağlamamamız lazım. Hepimizin oturup aynada kendimize bakması gerekiyor. Bu takım nasıl başladı, nereye geldi, şu an nerede? Herkes üstüne düşen görevi en iyi şekilde yapmak zorunda. Çok sakatlık yaşadık. Şu anda 6 futbolcumuz aramızda yok. İkinci yarıda istediğimiz ilk 11'i sahaya süremedik. Sezon başında iki stoperimiz Sadık Çiftpınar ve Arturo Mina iken şimdi Murat Akça ve Mustafa Akbaş oynuyor. Akbaş, aramıza geç katıldığı için hazırlık dönemini iyi geçiremedi. Bunun eksiklerini yaşıyoruz. Aleyhimize verilen kararlar, verilmeyen penaltılarımız, rakiplere verilen penaltılar var. Onlar da boynumuzu büktü. Üçüncülükten altıncılığa düştük."

Uzun zamandır bazı futbolcularda performans düşüklüğü olduğunu bildiren genç teknik adam, şunları kaydetti:

"Bunların nedenlerini araştırıyoruz. İçimizde halletmemiz gereken bazı şeyler var. Radikal kararlar alacağız. Burada önemli olan Evkur Yeni Malatyaspor, bireyler değil. Kendimi de işin içine katarak söylüyorum; herkes kendisine çeki düzen vermeli. Bu performans düşüklüğünün neden olduğunu herkesin kendisine sorması lazım. Futbol sadece antrenman yapıp hafta sonu maça çıkmak değil. Futbolcular, antrenman dışında da kendilerine bakmak zorunda. Sözleşmesi biten futbolcular var. Sözleşmeyi ilk sırayı alıp onu düşünmesi değil, göstereceği performans önemli. İyi olduğu sürece futbolcu istediği sözleşmeyi elde edecektir ama önemli olan göstereceği performanstır. Bu takımın hedefleri var ve o hedefe hep beraber yürümemiz lazım. Arkadaşlar birey olarak kendilerini düşünüyorlarsa yanlış yoldayız demektir. Kesinlikle bununla ilgili karar alacağız."

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen takımının tarih yazdığını aktaran Erol Bulut, "Bu takım ve futbolcular tarih yazdı. Malatyaspor tarihinde kupada yarı final yok. Tarih yazmaya da devam edecek. Final oynayıp kupayı Malatya'ya götürmek istiyoruz. Diğer hedefimiz olan ilk 6'nın içinde olmaktan da uzak değiliz. Şu anda 6. sıradayız. Ligde önümüzdeki 9 maçı en iyi şekilde oynayıp, galip gelerek istediğimiz hedefi gerçekleştireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.