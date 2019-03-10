10 Mart 2019, Pazar

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Adil Gevrek: "Taraftarımızdan özür diliyorum"

Adil Gevrek: Taraftarımızdan özür diliyorum
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2019

Kulübü Başkanı , Spor Toto 'de form düşüklüğü yaşadıklarını ancak yakın zamanda çıkışa geçeceklerini söyledi.

Sarı-siyahlı kulübün İstanbul Esenler'de lisanslı ürünlerinin satılacağı mağazanın açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan , son dönemdeki performanslarıyla taraftarlarını üzdüklerini kaydetti.

Futbolda sıkıntılı süreçlerin yaşanabileceğini aktaran başkan Gevrek, "Bu yolda bazen sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. İnişler ve çıkışlar oluyor ama en zor günlerimizde yanımızda olana taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ligde son zamanda kötü gidiyoruz. Taraftarımızı üzdüğümüzü biliyoruz. Bütün taraftarımızdan özür diliyorum. Onlar üzülmeyi hak etmiyorlar. Takımlarına çok büyük destek veriyorlar." diye konuştu.

'e verilecek milli maç arasında toparlanacaklarına değinen Adil Gevrek, şu ifadeleri kullandı:

"Çok kötü değiliz. Taraftarımızın biraz sabırlı olması lazım. Mutlaka iyi bir çıkış yakalayacağız. Ligi en iyi yerde bitireceğimize inanıyoruz. Hem Süper Lig'de hedeflediğimiz en güzel yerde bitirmek. Son dönemde iyi gitmiyoruz ama önümüzdeki milli maç arasında toparlanıp hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. 'nda da final oynamak istiyoruz. Yarı finalde maçları var. Final oynayıp, kupayı kaldırmayı istiyoruz."



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