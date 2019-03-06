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Hedef Türkiye Kupası
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Erol Bulut, “Türkiye Kupası’nda yarı finaldeyiz. Hedefimiz final oynayıp, bu kupayı Malatya’ya getirmek. Ligde de ilk 6’da olmak istiyoruz” dedi
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kalan haftalarda koydukları hedefleri açıkladı. Cuma günü deplasmanda Sivas ile yapılacak maçın hazırlıkları sürerken tecrübeli çalıştırıcı, Başakşehir karşısında penaltı kararından sonra istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Sivas maçının önemine vurgu yapan Erol Bulut, "İyi oynayıp, kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. "Hedefimiz kupayı Malatya'ya getirmek" yorumunu yapan Erol Bulut, "Her şeye rağmen bu takım Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde. Hedefimiz final oynayıp kupayı Malatya'ya getirmek. Ligde inşallah sezon sonunda da ilk 6'nın içerisinde olmak istiyoruz" diye konuştu. Başarılı çalıştırıcı, Kamara, Ömer ve Buğra'nın idmanlara başladığını Bifouma ile Mina'nın biraz daha oynamayacağını söyledi.
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