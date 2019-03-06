06 Mart 2019, Çarşamba

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Hedef Türkiye Kupası

Hedef Türkiye Kupası
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2019

, “’nda yarı finaldeyiz. Hedefimiz final oynayıp, bu kupayı ’ya getirmek. Ligde de ilk 6’da olmak istiyoruz” dedi

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü , kalan haftalarda koydukları hedefleri açıkladı. Cuma günü deplasmanda Sivas ile yapılacak maçın hazırlıkları sürerken tecrübeli çalıştırıcı, karşısında penaltı kararından sonra istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Sivas maçının önemine vurgu yapan Erol Bulut, "İyi oynayıp, kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. "Hedefimiz kupayı 'ya getirmek" yorumunu yapan Erol Bulut, "Her şeye rağmen bu takım Ziraat 'nda yarı finalde. Hedefimiz final oynayıp kupayı Malatya'ya getirmek. Ligde inşallah sezon sonunda da ilk 6'nın içerisinde olmak istiyoruz" diye konuştu. Başarılı çalıştırıcı, Kamara, Ömer ve Buğra'nın idmanlara başladığını Bifouma ile Mina'nın biraz daha oynamayacağını söyledi.
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