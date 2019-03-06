06 Mart 2019, Çarşamba

EVKUR YENİ MALATYASPOR

E. Yeni Malatyaspor'da, D.G. Sivasspor mesaisi sürüyor

Y. Malatyaspor'da Sivasspor mesaisi sürüyor
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 06.03.2019

Spor Toto 'in 25. haftasında deplasmanda D.G. ile karşılaşacak olan E. , bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

'in ikinci yarısında 6 haftadır galibiyete hasret kalan Evkur , ligin 25. haftasında deplasmanda 8 Mart Cuma günü saat 20.30'da Demir Grup ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım dönüm gözüyle baktığı mücadeleyi kazanarak, çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Malatya ekibinde, sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Mina ve Bifouma çalışmalara katılmadı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan forvet oyuncusu Kamara ve ön libero Robin Yalçın, takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor.
Düz koşu ve ısınma hareketiyle başlayan antrenman, orta alanda gerçekleştirilen çalışmanın ardından yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

E. Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından kara yoluyla 'a gidecek.

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