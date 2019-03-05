Malatyaspor’da Kamara tesellisi

Lider Başakşehir'e de yenilerek, 6 haftadır galibiyete hasret kalan Yeni Malatya'da Sivas maçı hazırlıkları başladı.

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Sakatlığı düzelen Fransız golcü Kamara da idmana katıldı. Morallerin bir hayli bozuk olduğu çalışmada oyuncularıyla toplantı yapan teknik direktör Erol Bulut, bazı isimleri performanslarından dolayı uyardı.