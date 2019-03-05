05 Mart 2019, Salı

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Malatyaspor’da Kamara tesellisi

Malatyaspor’da Kamara tesellisi
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2019

Lider 'e de yenilerek, 6 haftadır galibiyete hasret kalan Yeni 'da maçı hazırlıkları başladı.

Sakatlığı düzelen Fransız golcü Kamara da idmana katıldı. Morallerin bir hayli bozuk olduğu çalışmada oyuncularıyla toplantı yapan teknik direktör Erol Bulut, bazı isimleri performanslarından dolayı uyardı.
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