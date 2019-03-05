05 Mart 2019, Salı
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Malatyaspor’da Kamara tesellisi
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Lider Başakşehir'e de yenilerek, 6 haftadır galibiyete hasret kalan Yeni Malatya'da Sivas maçı hazırlıkları başladı.
Sakatlığı düzelen Fransız golcü Kamara da idmana katıldı. Morallerin bir hayli bozuk olduğu çalışmada oyuncularıyla toplantı yapan teknik direktör Erol Bulut, bazı isimleri performanslarından dolayı uyardı.
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