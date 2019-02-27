Erol Bulut'tan VAR eleştirisi
Deplasmanda Göztepe’yi penaltı atışlarıyla devirerek adını yarı finale yazdıran Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut ise, “VAR sisteminin nasıl işlediğini merak ediyorum” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, "Bugün 1-0'lık avantajımızı korumaya çalıştık. Göztepe, taraftarının önünde baskılı oynadı. Maçı da uzatmaya götürdüler ama istediğimiz sonucu penaltılarda da olsa alarak yarı finale yükseldik. Hedefimize ulaştığımız için futbolcularımı tebrik ediyorum. Zor bir maç oldu. VAR sistemin başındaki hakemler pozisyonları izlediklerinde neler görüyorlar çok merak ediyorum. Bugün Titi, Barış'ın ayağına bastı ve kırmızı kart görmedi. Guilherme, rakibin futbolcusuna dokunmadı ama hakem faul verdi ve golü yedik. Sadece bizim için değil tüm takımlar için bunu soruyorum. Bu sistem nasıl işliyor? Türk futbolunu bir yere getirmeye çalışıyoruz ama bu şekilde olmaz" ifadelerini kullandı.
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