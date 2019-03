Erol Bulut Demirören'in ayrılması üzücü

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek Evkur Yeni Malatyaspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Erol Bulut, Yıldırım Demirören'in TFF Başkanlığı'nı bırakmasıyla ilgili, Tabi ki üzücü, sonuçta federasyon başkanımız ayrıldı dedi.



Süper Lig'de geride kalan 23 haftada topladığı 34 puanla 5'inci sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor'da Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürerken sakatlığı bulunan Bifouma, Kamara ve Rahman takımdan ayrı çalıştı. Futbolcular hafif tempolu koşunun ardından dar alanda yakın pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olarak yapılan bölümünde ise Medipol Başakşehir maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kaldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Erol Bulut, Sezon başında eksik kadroyla başladık. Transferler geç geldi. Lige o şekilde ama iyi başladık. İkinci yarıda aynı şekilde oldu. İstediğimiz transferleri zamanında getiremedik. Birinci ve ikinci opsiyonlarımız gerçekleşmedi. Üçüncü ve dördüncü opsiyonlarımızı gerçekleştirmeye çalıştık. Onlardan birkaç tanesini alabildik. Orada da birkaç transferimiz bize geç katıldı. Her şeye rağmen ikinci yarıda ilk maçımızı Göztepe'ye karşı kazandık ama sonrasında bir mağlubiyetimiz oldu. Ondan sonraki süreçte maalesef yaşadığımız sakatlıklar 8'e kadar çıktı. Bizi biraz geriye attı ama ne olursa olsun Göztepe'yle oynadığımız kupa maçında eksik olmamıza hatta ısınmada Murat Akça'nın tekrar sakatlanmasıyla sistemi tekrar değiştirmek zorunda kaldık. Nitekim 120 dakika boyunca sahada olan futbolcularım en iyi mücadeleyi verdiler. 'Biz final oynamak istiyoruz' dedik, inşallah bu sene gerçekleşecek. Sadece final değil, kupayı da almak istiyoruz şeklinde konuştu.



ADIMIZI FİNALE YAZDIRMAK İSTİYORUZ



Yarı finalde Galatasaray ile karşılaşacaklarını anımsatan Bulut, Önümüzde zorlu bir rakip var. Orada da hem deplasman hem de evimizde oynayacağız. İstediğimiz skorları alıp, adımızı finale yazdırmak istiyoruz diye konuştu.



SAKATLARIN ÇOĞU DARBEDEN OLAN SAKATLIKLAR



Takımda meydana gelen oyuncu sakatlıklarının çoğunun darbeye bağlı olarak yaşandığını söyleyen Bulut, Çoğu sakatımız darbeden olan sakatlıklar. Birkaç arkadaşımızın da yoğun programdan dolayı. 3 günde bir maç oynuyoruz. Bir de zeminin şartlarını herkes görüyor. Zemin hava şartlarından çok sert olduğundan dolayı bu yıl 3 günde bir maç oynayıp, sert zeminde antrenman yaptığınızda adaleler etkileniyor. Buda bizim 3-4 futbolcumuzda gerçekleşti ama diğer sakatlıklar darbeden dolayı şeklinde konuştu.



BULUT'TAN, BURUK'A CEVAP; POZİSYONUNU İZLESİN, TOPA İLK KİM DOKUNUYOR



Başarılı teknik adam, bir diğer gazetecinin ise 'Çaykur Rizespor maçı sonrası 'Adalet istiyorum, gerisini siz tamamlayın' demiştiniz. Bir şey değişti mi' sorusuna ise Çaykur Rizespor maçı sonrası VAR ile ilgili bir kaç söz sarf ettim ama meslektaşım Okan Buruk bunu yanlış anladı ve benimle ilgili konuştu. Ona da buradan mesaj göndereyim; bize verilmeyen penaltı pozisyonunu bir izlesin, topa ilk kim dokunuyor, kendi kararını kendisi verir. Okan hoca işini iyi yapan bir tek direktör ama hakemlerden kendisi de dert yandı ve ceza aldı, onun da düşünmesi lazım dedi.



SONUNA KADAR MÜCADELEMİZİ VERECEĞİZ



Bulut, Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla ilgili ise, Başakşehir'in konumu, elindeki kadrosu ve kalitesi belli. Tabi biz onlarla şampiyonluk yarışında değiliz. Onların ve bizim konumlarımız farklı. Biz şuan bulunduğumuz konumdan mutluyuz, beşinci sıradayız. Üst sıralarda ne kadar kalabilirsek kalmak istiyoruz. İlk yarı bittiğinde ve bu takım 29 puanda olduğunda, 'İkinci yarı başladığında ilk 7-8 haftayı atlatalım, ondan sonra gerçek hedefimiz ortaya çıkacak' dedim, o durumdayız. Tabi ki Başakşehir karşısına çıkıp, eksik olmamıza rağmen sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Oradan da galip gelmeye çalışacağız. Ama maçı kaybetmemek istiyoruz, en azından 1 puan almak istiyoruz ifadelerini kullandı.



DEMİRÖREN'İN AYRILMASI ÜZÜCÜ



Erol Bulut, dün yaptığı açıklamayla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa eden Yıldırım Demirören ile ilgili ise Tabii ki üzücü, sonuçta federasyon başkanımız ayrıldı. Hocası ayrıldı. Şenol hoca milli takımın başına geçecek. Kendisini tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Federasyon başkanımız istifa etti ama yerine birisi gelecek. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sonuçta bir sistem var ve o sistemin aynı şekilde devam edeceğine inanıyorum diye konuştu.



ERKAN KAŞ VE DONALD TAKIMLA ÇALIŞTI KATILDI



Sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Bulut, Erkan Kaş, Donald antrenmana katıldı. Murat Akça da antrenmanda yer aldı. Kamara'nın durumuyla ilgili bende sağlık heyetinden bir rapor bekliyorum dedi.



EREN LİGDE KÖTÜ GİDİŞATIMIZA SON VERMEK İSTİYORUZ



Evkur Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Eren Tozlu, ligin ikinci yarısına Göztepe galibiyetiyle başladıklarını belirterek, Bizim için iyi bir başlangıç oldu ama daha sonra kötü giden bir süreç vardı. Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe karşılaşmasına baktığımızda son dakikalarda yediğimiz goller var. O maçlardan galibiyetle ayrılabilirdik. Arada oynadığımız kupa maçlarında tur atlayarak, moral bulmuş olduk. Bu hafta da Başakşehir karşılaşması var, kupadan moralli döndük. Başakşehir karşılaşmasını kazanıp, ligde kötü gidişatımıza son vermek istiyoruz dedi.



HERKES ELİNDEN GELENİ YAPIYOR



Medipol Başakşehir'in şuanda ligin lideri olduğunu anımsatan Eren Tozlu, İyi ve alternatifli bir kadroya sahipler. Bizde kendi sahamızda oynayacağız, son haftalarda da ligde kötü bir gidişatımız var ve buna son vermek istiyoruz. Bizimde tabi kendimize göre hedeflerimiz var. Galip gelmek istiyoruz. Eksiklerimiz var ama sonuçta sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Oynayan, oynamayan herkes elinden geleni yapıyor. İnşallah istediğimiz sonuçla ayrılırız ifadelerini kullandı.



ERTAÇ ÖZBİR İNANMANIN NETİCESİNDE DE YARI FİNALE KALDIK



Evkur Yeni Malatyaspor'un file bekçisi Ertaç Özbir ise Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, yarı finale kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Özbir, şöyle konuştu



Yarı finale kalmak bizi çok mutlu etti. Göztepe ile oynadığımız rövanş maçı öncesi 8-9 futbolcu arkadaşımız sakattı. Neticede sahaya 11 kişi çıkıyoruz ve biz inanarak sahaya çıktık. İnanmanın neticesinde de yarı finale kaldık. İnşallah bunun sonrasında da final oynayıp, kupayı kazanırız.

Özbir, Pazar günü sahalarında oynayacakları Medipol Başaklehir maçıyla ilgili ise Başakşehir son 3-4 senenin flaş takımlarından bir tanesi. Bu senede zaten bunu gösterdiler. Biz sahaya inanarak çıktığımızda puan ya da puanlarla ayrılacağımızı düşünüyorum diye konuştu.

EVKUR YENİ MALATYASPOR HABERLERİ